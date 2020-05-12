стопкультурнийкарантин. Учасники креативних індустрій виходять на мирний протест

Сьогодні, 12 травня, у понад 10 містах України відбудеться акція #стопкультурнийкарантин. У Львові буде задіяно п’ять локацій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як стало відомо, понад 10 міст України об’єднаються під одним хештегом – #стопкультурнийкарантин. Київ, Львів, Одеса, Харків, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород та інші міста від 22:00 і до опівночі яскраво і творчо засвітять по кілька місць у своєму місті.

У Львові буде задіяно п’ять локацій: «Арена Львів», ТВК «Південний», клуби «Малевич» і !FESTrepublic, а також площа біля головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка. Професійні світлорежисери скерують сотні світлових променів від землі до неба. Так організатори акції хочуть привернути увагу влади і суспільства до креативних індустрій та видовищних заходів – галузей культури, мистецтва, розваг, організації масових подій, які за час двомісячного карантину понесли великі фінансові втрати і які держава фактично ігнорує.

«Ми не німі, але нас не чують. Якщо нас не чують, то нас побачать. Ще у березні пандемія Covid-19 зупинила весь світ. Уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення та бізнесу, планують поетапні виходи з карантину та прогнозують ймовірні сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи – йдеться у листі оргкомітету акції #стопкультурнийкарантин.

Наразі закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням — попередній запис та чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть для торговельно-розважальних центрів — обмеження щодо кількості відвідувачів.

«При цьому сфера креативних індустрій та видовищних заходів – у забутті. Понад 250 000 офіційних працівників сьогодні опинилися без роботи, а в уряді не існує сценарію для них. Саме тому культурна індустрія об’єднується, щоб звернути на себе увагу. Артисти, актори, музиканти, балетмейстери, організатори заходів, кінотеатри, івент агенції, технічний персонал світла, звуку та сцени, декоратори, журналісти, піарники, маркетологи та квиткові оператори — професіонали, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни», – йдеться у повідомленні.

12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнуть промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції: привернути увагу влади, щоб отримати план виходу з карантину аби почати відроджувати багатогранну культурну сферу України.