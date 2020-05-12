На Зеленій у Львові «Деу Сенс» збив 17-річного юнака

У понеділок, 11 травня, у Львові на вулиці Зеленій, 69а автомобіль «Деу Сенс» збив 17-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у депаратаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП трапилася близько 19:00 год. на вул. Зеленій, 69а. 29-річний львів’янин, який керував автомобілем «Деу Сенс» здійснив наїзд 17-річного мешканця Львова. Як зазначають у депаратаменті цивільного захисту, юнак раптово вибіг на проїжджу частину із-за припаркованого автомобіля.

Пішохода було госпіталізовано в травматологічне відділення Львівську міську дитячу клінічну лікарню із діагнозом: «закритий перелом обох кісток лівої гомілки в нижній третині зі зміщенням».

Обставини події встановлюються.