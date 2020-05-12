На Сокальщині незаконно вирубали сосни

У селі Рекилець Сокальського району правоохоронці знайшли немарковані колоди сосни. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У повідомлені йдеться, що 14 колод немаркованої деревини поліцейські виявили поблизу приватної пилорами у селі Ракинець Сокальського району. Колоди вилучили та передали їх на зберігання у лісове господарство.

За фактом крадіжки слідчі Сокальського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавленням волі на термін до трьох років.

Поліцейські встановлюють походження та власника виявленої лісопродукції, проводиться досудове розслідування.