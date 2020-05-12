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На площі Ринок відновили старовинну браму з вітражами

Ольга Денисяка

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Реставратори відновили браму в будинку на площі Ринок, 45. Там не лише відреставрували металеву конструкцію, повернули автентичний колір, а й відновили вітражні елементи.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Роботи над брамою, які координувало ЛКП «Бюро спадщини» тривали упродовж чотирьох місяців. Вартість реставрації – 51 850 грн. З них 70% частка міста – це 36 295 грн.

«Хоч колір може здатись трішки незвичним, – все відповідає автентичному варіанту. В радянські часи колір брами було змінено на чорний, але коли ми зняли усі нашарування фарби, то відкрили найдавніший шар кольору, який ми й відновили. Адже реставрація – це відновлення до початкового стану», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

Окрім того фахівці провели роботи з деформованою конструкцією брами та обережно обробили кут, де була врізана газова труба.

«Брама особлива не лише своїм кольором, але і вітражами. Там було і старе, і нове скло, тож ми старалися підібрати відповідну кольорову гаму, і це було не просто. Також додаткової роботи додав вітражний світлик», – додав Юрій Миколаїшин.

Фото: ЛМР

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