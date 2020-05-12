Львів’ян попереджають про сильні заморозки

У Львові та на Львівщині вночі та вранці 13 травня очікуються сильні заморозки до – 5°. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначає Львівський регіональний центр з гідрометеорології, завтра очікується мінлива хмарність, ввечері невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5 – 10 м/с.

Львів’ян закликають бути обережними і у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.