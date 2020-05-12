Керівниця ЛКП «Лев», яка очолювала підприємство чотири роки, їде опікуватися тваринами у Київ

Очільниця ЛКП «Лев» Оксана Кошак, яка керувала підприємством з 2016 року, тепер очолить аналогічну установу в Києві. Наразі обов’язки директора виконує Андрій Пінчук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснила Оксана Кошак, її основною метою є налагодження роботи у Києві та впровадження змін у поводженні з тваринами.

Наразі новим в.о. директора ЛКП «Лев» призначено Андрія Пінчука – лікаря ветеринарної медицини, терапевта, який до сьогодні обіймав посаду завідуючого Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» та загалом працює на підприємстві протягом чотирьох років.

«На своєму місці я залишаю людину, з якою ми спільно творили ЛКП «Лев», – Андрія Борисовича. Моєю метою є налагодження роботи у Києві, аби люди не викидали тварин», – розповіла Оксана Кошак.

Нагадаємо, під керівництвом Оксани Кошак команда ЛКП «Лев» з допомогою міста, громадських організацій та компаній партнерів реалізувала низку важливих проєктів та соціальних кампаній, спрямованих на зменшення кількості безпритульних собак та котів на вулицях Львова, підвищення відповідальності власників тварин за своїх улюбленців та популяризацію гуманного ставлення до тварин. Серед найважливіших:

— Скорочення кількості безпритульних тварин вдвічі та відкриття першого в Україні Центру адопції (усиновлення безпритульних тварин). ЛКП «Лев» працює не просто за принципом відлову собаки, його стерилізації, вакцинації, а робить акцент саме на прилаштуванні тварин в сім’ї. Якщо чотирилапим не знаходять господарів їх повертають на місце виловлення під нагляд опікунів чи волонтерів. У 2019 році збільшено термін перетримки безпритульних собак з 10-ти до 21-го дня з ціллю їх максимальної соціалізації та пошуку нових, найкращих родин. За останні 3,5 роки близько 3000 тварин знайшли свій дім. Завдяки злагодженій роботі Центру вдалось прилаштувати 96% безпритульних тварин протягом минулого року.

— У 2016 році розпочала роботу Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев», яка є однією з провідних клінік міста Львова. На сьогодні ПКВК ЛКП «Лев» обладнана сучасним обладнанням для належного надання ветеринарних послуг, а з 2018 року перейшла на цілодобовий графік роботи. Щодня ветеринари клініки обслуговують до 10 безпритульних та понад 20 домашніх тварин.

— Запуск у 2019 році першого у Львові та Західній Україні банку крові, який дає змогу рятувати ще більше безпритульних та домашніх собак, а віднедавна і котів. За цей час врятовано близько 90 домашніх та безпритульних тварин.

— ЛКП «Лев», вкотре довівши прозорість та відкритість у своїй роботі — стало першим комунальним підприємством України, яке запустило трансляцію з вебкамер на своєму сайті, дозволивши всім охочим спостерігати за життям на території та в приміщеннях підприємства.

— Запровадження реєстрації та обліку домашніх тварин, що передбачає створення бази даних домашніх улюбленців. Такий облік полегшує пошук загублених собак та котів (50% зареєстрованих загублених тварин повертаються до своїх власників). Також це дає можливість контролю чисельності безпритульних чотирилапих та притягнення до відповідальності власників тварин за неналежне поводження з тваринами.

— Спільно з ініціативою Animal.ID.info розпочато реалізацію міжнародного соціального проєкту в рамках, якого 10 000 господарських собак будуть ідентифіковані мікрочіпом, а ЛКП «Лев» така процедура є безкоштовною. Обов’язкова ідентифікація собак мікрочіпом є нормою у багатьох країнах світу, а мікрочіп є найнадійнішим методом ідентифікації тварини.

— У партнерстві з ТОВ «Кормотех» та ЛКП «Лев» запроваджено освітні проєкти в школах міста, спрямовані на формування культури гуманного ставлення до тварин, любові, співчуття та розуміння відповідальності за домашніх улюбленців.

— Затверджено стратегію створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові на 2018−2023 роки, а також проєкту облаштування вигульного майданчика навпроти ЛКП «Лев». У співпраці з Львівською міською радою затверджено перелік 98-ми локацій для вигулу чотирилапих — їх тренування, прогулянкові маршрути, вигульні та тренувально-вигульні майданчики.

— Розроблено проєкт облаштування території під міське кладовище тварин, встановлення крематору для спалювання трупів тварин, який суттєво зменшить ризик інфекційного забруднення навколишнього середовища, сприятиме логічному завершенню циклу реєстрації домашніх тварин. Наприкінці 2018 року закуплено піч крематор з додатковою камерою догорання для безпечної утилізації померлих тварин.

— У 2019 році команді ЛКП «Лев» спільно з партнерами Animal-ID.info, ТОВ «Кормотех», міжнародним фондом Four Paws International та волонтерами підприємства вдалось здійснити перший у світі підрахунок вуличних котів.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» – це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: [email protected]; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

Фото: Твоє місто, ЛКП «Лев»