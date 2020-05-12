Де 13 травня не буде води у Львові: перелік вулиць

У середу, 13 травня, у Львові буде призупинено водопостачання до частини Сихівського району та до кількох будинків на вул. Шафарика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами з переключенням новозбудованих водопроводів діаметром 500 мм, у розрізі реконструкції дороги на вул. Хуторівка, завтра, 13 травня, з 8:00 год. і до 21:00 год. буде призупинено подачу води у Сихівський район.

Зокрема, подача води буде призупинена до: пр. Червоної Калини, 42 – 50; 39 – 79, вул. Зубрівська, 26 – 36, вул. Довженка, 10 – 22; 1 – 13, вул. Манастирського, 1 – 9, вул. Хуторівка, вул. Чукаріна, 2 – 30а; 1 – 11, вул. Хоткевича, 6 – 66, вул. Скорини, 6 – 38, вул. Демнянська, 2 – 22, вул. Стрийська, 45.

Водопостачання з пониженим тиском (до 2-го поверху будинків) буде здійснюватись на вул. Боднарська, вул. Морозна, 8 – 14; 19 – 31, вул. Сихівська, 2 – 30, вул. Зубрівська, 11 – 27.

Також, у зв’язку з проведенням робіт по заміні аварійної ділянки водопроводу діамертом 200 мм по вул. Шафарика, завтра, 13 травня, з 9:00 год. і до 18:00 год. буде призупинено подачу води в Личаківському районі, зокрема до вул. Шафарика, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10а, 13, 14, 15, 16, 16а.

Після завершення усіх ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

На час проведення ремонтних робіт просять зробити необхідний запас води.