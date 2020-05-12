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Чоловіка, який жбурнув жменю монет касирці у обличчя, оштрафували на 8500 грн

Соломія Головіна

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Суд оштрафував чоловіка, який у полтавському супермаркеті жбурнув жменю монет в обличчя касирці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

 

Чоловік розлютився через те, що касирка видала йому решту в сумі 28 грн монетами номіналом по 1 грн. І жбурнув їй жменю із грішми в обличчя. Інцидент стався ще на початку квітня у Полтаві.

Суд прийняв рішення визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 296 ККУ (хуліганство), та призначити йому покарання у вигляді 8500 грн штрафу. При цьому йому дозволили розтермінувати виплату на рік.

«Його приклад – наука для інших. Не можна по-хамськи поводитися з іншими людьми і виплескувати на них свою озлобленість і невдоволеність», – наголосив Антон Геращенко.

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