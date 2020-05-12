«Bozhyk Duo» запрошує на онлайн-концерт

Інструментальний проект «Bozhyk Duo» запрошує своїх шанувальників на перший онлайн-концерт. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Уже в цю середу, 13 травня, о 21:00 відбудеться перший онлайн концерт талановитих музикантів проекту «Bozhyk Duo», де можна буде почути їхні найяскравіші кавери та задати запитання в прямому ефірі.

Як відомо кожного четверга дует музикантів Олександра та Юлії Божиків викладає нові відеокавери на відомі світові та українські хіти. Цього разу як виключення відео вийшло у неділю, бо саме на цей день припало святкування Дня Матері.

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Цього разу «Божики» привітали усіх матусь ліричною мелодією «Чорнобривці». А відео через карантинні обмеження відзняли просто коло дому на звичайний мобільний телефон.