В центрі Червонограда спіймали п’яного чоловіка з набоями

Сьогодні, 11 травня, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розгулював центром Червонограда із набоями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час патрулювання проспектом Т. Шевченка у Червонограді поліцейські натрапили на нетверезого чоловіка, який мав при собі карабін та набої різного калібру.

Затриманим виявився 48-річний місцевий мешканець. Набої і карабін у нього вилучили і скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.