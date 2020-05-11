В центрі Червонограда спіймали п’яного чоловіка з набоями

Сьогодні, 11 травня, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розгулював центром Червонограда із набоями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Під час патрулювання проспектом Т. Шевченка у Червонограді поліцейські натрапили на нетверезого чоловіка, який мав при собі карабін та набої різного калібру.
Затриманим виявився 48-річний місцевий мешканець. Набої і карабін у нього вилучили і скерували на експертне дослідження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування.
Наталя Дуляба