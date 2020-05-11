Скорочення кадрів – це проблема, яка може нас очікувати у другій половині року, – головний медик Львівщини

Під час робочого візиту до Львова заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак зазначила, що медична реформа повинна передбачати поліпшення якості медичних послуг, а не бездумне закриття лікарень, передає пресслужба Львівської ОДА.

У рамках робочої поїздки посадовиця відвідала 4 обласних медичних заклади, які потребують особливої уваги з огляду на розпочату 1 квітня реформу вторинної та третинної ланок медичної галузі. Зокрема: Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр, Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр та Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню.

Як зазначається у повідомленні ЛОДА, медреформа у тому вигляді, як її отримало МОЗ, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. При цьому додається, що команда очільника відомства Максима Степанова працює, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб держава не втратила медиків і не відбулося масового закриття лікарень.

«Прикро що за результатами контрактування НЗСУ переважна більшість обласних лікарень отримала фінансування нижче історичного бюджету. Тому сьогодні мені, як представнику міністерства, маючи доручення від міністра, було важливо почути пропозиції наших колег із лікарень, враховуючи той досвід, який вони отримали в процесі реформування. Фтизіо-пульмонолігічний центр найбільше постраждав від контрактування. У них суттєве недофінансування, і значна частина кадрів під загрозою оптимізації. Якщо говорити про дитячі медичні заклади, і Охматдит і Західноукраїнський дитячий центр також перебувають у зоні ризику, з точки зору фінансування. Якщо ми за результатами контрактування скоротимо по 300 медичних працівників, то відповідно у нас зупиниться діяльність закладів, адже буде порушено весь процес надання медичної допомоги», – наголосила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

За її словами у психіатричній лікарні, як і в інших, значна кількість медикаментів не включена в пакети. Тому міністерство охорони здоров’я працює над тим, аби переосмислити ситуацію і зберегти всі заклади із кращими медичні кадри, забезпечивши при цьому надання якісної медичної допомоги. Основний наголос заступниця міністра зробила на ті служби, які потенційно найбільше постраждають від реформи.

Заступник міністра також наголосила на необхідності зростання тарифів по інфаркту, інсульту, екстреній медицині та тарифу інфекційних патологій.

Водночас у ЛОДА зазначають, що зараз по всій Україні відбувається аналіз ситуації, яка склалась після 1 квітня.

«Після аналізу буде зроблено певні висновки. Якщо йдеться про Львівську область, недофінансування третього рівня – 800 млн грн, звісно це потребує коригування», – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Ореста Чемериса, медицина України в умовах пандемії зустрілась із чималими викликами. Зокрема, він наголосив на можливій проблемі скорочення медичних кадрів у другій половині року:

«Сьогоднішній візит заступника міністра надзвичайно важливий, аби на вищому рівні було розуміння тих проблемних питання, які виникли в медичних установах в умовах реформування. Департамент має певне бачення та напрацювання щодо заходів, які треба здійснити. З обласного бюджету дофінансування медичних закладів становить 36 млн грн. Ми сподіваємось що певні перегляди пакетів будуть і нові суми будуть прийнятними. Скорочення кадрів – це проблема, яка може нас очікувати у другій половині року, але наразі ми працюємо над тим, аби мінімізувати такі ризики».

Як повідомляв Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медцентрів. Детальніше про це читайте у статті «Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів».