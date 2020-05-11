Окупанти продовжують порушувати «тишу»: є поранений і травмовані

За минулу добу, 10 травня, російські збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Для придушення вогневих засобів противника українські військові застосували штатне озброєння, після чого загарбники припинили свою активність.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.

За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

«Об’єднані сили і надалі адекватно і без вагань відповідатимуть на кожен ворожий обстріл, що несе загрозу життю й здоров’ю як військовослужбовців так і мирних мешканців», – повідомляють у штабі.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.