У Львові спіймали 19-річного розповсюджувача екстазі

У неділю, 10 травня, патрульні поліцейські затримали у Львові 19-річного розповсюджувача наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

У повідомленні йдеться, що близько 14:00 год. на вулиці Кастелівка інспектори помітили двох хлопців, які порпались в землі.

Вгледівши патрульних, один із них швидко викинув невідомий предмет. Поліцейські поцікавилися, що у згортку, який викинув юнак. 19-річний хлопець розповів, що це екстазі (MDMA).

З’ясувалось, що юнак займається розповсюдженням наркотичних речовин. Згодом патрульні знайшли ще 11 згортків, які хлопець встиг заховати для подальшого продажу. Ще 10 пакунків з аналогічною речовиною львів’янин приготував на потім.

Відтак на експертизу скерували 22 згортки. Юнакові загрожує відповідальність за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.