У Львові на дитмайданчику знайшли гадюку

У суботу, 9 травня, на дитячому майданчику на вулиці Коновальця у Львові діти знайшли гадюку. Про це повідомили на сторінці у Facebook Гарячої лінії Львова, передає Львівський портал.

Гадюку знайшли 9 травня на дитячому майданчику на вулиці Коновальня, 85. Щоб спіймати змію, мешканці викликали професійного змієлова. Після відлову гадюку випустили за межами міста.

«Ось така гадючка чорного кольору трапляється і у Львові. Добре, що дуже-дуже не часто! Вона була зловлена сьогодні та помандрує скоро в дику природу, подалі від нашого міста, де їй буде спокійно і комфортно», – повідомив директор Національного природного парку «Північне поділля» Андрій Кийко.

Фото: Facebook/ Андрій Кийко, Гарячі лінія Лвьова