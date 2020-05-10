У Городку вщент згорів автомобіль

У суботу, 9 травня, у місті Городок, що на Львівщині, згорів автомобіль Chevrolet Aveo. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Рятувальники повідомляють, що автомобіль спалахнув близько сьомої години вечора на вулиці Людкевича.

На місце події негайно прибули вогнеборці. На момент прибуття пожежників, легковик був повністю охоплений вогнем. З’ясувалось, що власники проводили ремонтні роботи, внаслідок чого і відбулось загорання.

О 19:12 вогнеборці локалізували пожежу, та о 19:15 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив автомобіль.

Фото: ДСНС