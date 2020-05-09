У Моршині під час пожежі у квартирі виявили тіло власника

У місті Моршин під час пожежі у квартирі виявили тіло 66-річного власника помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Інформація про займання надійшла рятувальникам 8 травня о 10:08 год. Пожежа спалахнула у кухні.
Із метою гарантування безпеки мешканцям житлового будинку з сусідніх квартир на вулицю вивели 7 осіб.
Вогнеборці виявили у помешканні тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 66-річний власник квартири.
Пожежу ліквідували о 10:51 год. у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 9 кв м та пошкоджено 2 дерев’яні вікна та 2 дверей.
До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.
Фото: ДСНС Львівщини
Соломія Головіна