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У Моршині під час пожежі у квартирі виявили тіло власника

Соломія Головіна

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У місті Моршин під час пожежі у квартирі виявили тіло 66-річного власника помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання надійшла рятувальникам 8 травня о 10:08 год. Пожежа спалахнула у кухні.

Із метою гарантування безпеки мешканцям житлового будинку з сусідніх квартир на вулицю вивели 7 осіб.

Вогнеборці виявили у помешканні тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 66-річний власник квартири.

Пожежу ліквідували о 10:51 год. у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 9 кв м та пошкоджено 2 дерев’яні вікна та 2 дверей.

До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС Львівщини

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