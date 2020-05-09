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На перехресті Стрийська-Наукова п'яний водій збив електроопору

Соломія Головіна

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У Львові вранці 9 травня на перехресті вулиць Стрийська-Наукова нетверезий водій збив електроопору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Аварія сталася близько 6 години ранку. Водій автомобіля Toyota Avensis здійснив наїзд на електроопору.

38-річний водій пояснив патрульним, що «було слизько і він не впорався з керуванням». Однак, коли патрульні оглянули дорожнє покриття, то виявили, що воно сухе і чисте. Слідів гальмування чи заносу теж не було.

Поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Запропонували пройти йому перевірку і він погодився. Драгер і результати підтвердили підозри – 1,73 проміле.

На порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Загалом цієї ночі поліцейські склали загалом 10 протоколів за нетверезу їзду. За чотири місяці 2020 року патрульні оформили 955 протоколів на водіїв за керування транспортним засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

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