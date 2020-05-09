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Мешканець Жидачівщини побив пенсіонерку до втрати свідомості і «обчистив» помешкання

Соломія Головіна

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У Жидачівському районі 26-річний раніше судимий молодик проник у будинок пенсіонерки, заподіяв їй важкі тілесні ушкодження та забрав гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 8 травня о 9:00 год. до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Жидачівського району про те, що у будинку вона виявила свою 76-річну матір без свідомості з тілесними ушкодженнями. Жінку у важкому стані госпіталізовано.

Правоохоронці встановили, що невідома особа, пошкодивши двері, вночі проникла в будинок, побила пенсіонерку, забрала грошові кошти та втекла.

Після проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетного до скоєння цього злочину. Ним виявився раніше судимий 26-річний мешканець району, який напередодні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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