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На Золочівщині 28-річна листоноша привласнювала пенсії людей

Соломія Головіна

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У Золочівському районі 28-річній листоноші повідомили про підозру в привласненні коштів мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як з’ясувалося під час досудового розслідування, працівниця одного із поштових відділень, 28-річна жителька району,  привласнила пенсій, переказів та субсидій на загальну суму понад 25 тисяч гривень, підробляючи документи про отримання коштів громадянами.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1,ч.3,ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Тепер листоноші загрожує до 8 років позбавлення волі.

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