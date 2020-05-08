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На Яворівщині поліція викрила серійного злодія

Соломія Головіна

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На Львівщині правоохоронці викрили 32-річного чоловіка, причетного до чотирьох крадіжок у Яворові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, 7 травня у поліцію із заявою про крадіжку зі свого будинку звернувся 56-річний мешканець  Явора. Чоловік повідомив, що невідома особа проникла у приміщення, пошкодивши вікно та викрала побутову техніку та інше майно.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом доби встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 32-річний мешканець Яворівського району. Також встановлено, що він причетний до скоєння ще трьох крадіжок. Речові докази правоохоронці вилучили.

Слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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