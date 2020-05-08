Мерія обіцяє з'ясувати ситуацію із «добровільними» внесками під час карантину в одній з гімназій

Львівська міська рада з’ясує ситуацію із благодійними внесками у Львівській правничій гімназії. Адже днями на Facebook-сторінці «Батьківської ради Львівщини» повідомили, що у час карантину з батьків збирають «добровільний» внесок у розмірі 450 грн.

Як зазначається у повідомленні Люби Бойко на сторінці «Батьківської ради Львівщини», нещодавно батьківським комітетам було повідомлено зібрати з батьків «добровільний» внесок у розмірі 450 грн за березень, квітень та травень.

«Це місяці, котрі діти вчаться в своїх домівках. Така оплата існує щомісячно, у різних формах, готівковій та безготівковій, батьки ніколи не заперечували і оплачувати, але за що платити зараз? Мало того, що батьки сидять без роботи і займаються дітками, ще й оплачувати школу?», – обурилася жінка.

Згодом на цій же сторінці «Батьківської ради Львівщини» з’явилася реакція Львівської правничої гімназії. У навчальному закладі наголошують, що «прикро здивовані ситуацією, яка склалась у зв’язку з дописом п. Л.Бойко».

«Спонсорська діяльність батьків нашого закладу завжди була добровільною і використовувалась виключно для створення безпечного та комфортного середовища навчання учнів. Під час карантину нічого не змінилося. Усі звіти про витрачені кошти ми регулярно публікуємо на нашому сайті, кожен із вас може їх переглянути», – мовиться у повідомленні гімназії.

Своєю чергою міське управління освіти наголошує, що з’ясовує ситуацію, що склалась у Львівській правничій гімназії. При цьому у мерії запевняють, що будь-які благодійні внески батьків до закладів освіти Львова проводяться через офіційні банківські рахунки.

«Всі навчальні заклади міста мають відкриті рахунки, інформація про які є на сайті кожного садочка чи школи та на сайті управління освіти. На ці рахунки батьки можуть благодійно перераховувати кошти, але все це робиться офіційно.

Стосовно цього навчального закладу, то нам відомо, що школа має благодійний рахунок, який є офіційно відкритим у казначействі. На цей рахунок батьки мають право перераховувати кошти. Директор навчального закладу запевняє, що інформація, опублікована у соцмережах, не відповідає дійсності, адже жодної готівки ніхто в школу не приносить, адже там зараз фізично нікого немає. Детальніше ситуацію з’ясовуємо», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Як повідомляв Львівський портал, у 2017 році управління освіти Львівської міської ради підписало наказ про заборону обігу готівкових коштів у навчальних закладах міста. Проте освітяни і батьківські комітети, які бажають допомогти роботі школи фінансово, можуть перераховувати кошти на спеціальний рахунок.