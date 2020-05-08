«Дударик» готує відразу два сюрпризи до Дня матері

До Дня матері, який цього року припадає на 10 травня, хорова капела «Дударик» готує відразу два сюрпризи. Про це Львівському порталу повідомив керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

«Це – особлива подія для нас. А враховуючи, що ми чоловічий колектив, то й поготів. Від заснування хору і по нинішній день з року в рік «Дударик» готує розмаїті концерти, які наповнені теплом, ентузіазмом і вдячністю, а насамперед красивою музикою. Цього року це будуть лише два твори. З усіх куточків Львова по одному голосу та відео наші співаки і оркестранти присилають їх, а спеціалісти з’єднають у красиве мереживо», – розповів Дмитро Кацал.

Він додав, що хорова школа із балетною школою у співпраці зробила «сольний» відео-твір. Там і спів, і пластика балету в синергії.

«Важливо, що діти відібрали поезію, адаптували та аранжували це все самотужки. Знаю, мамам це дуже припаде до душі, бо ці роботи щирі і по-дитячому наївні, бо ми залишаємось дітьми для них назавжди. Обіймаємо Вас, і вітаємо з Днем мами», – сказав керівник «Дударика».

Ці твори з’являться у неділю на Facebook-сторінці та YouTube-каналі капели.