ОСТАННІ НОВИНИ

«Дударик» готує відразу два сюрпризи до Дня матері

Андрій Котенський

|

До Дня матері, який цього року припадає на 10 травня, хорова капела «Дударик» готує відразу два сюрпризи. Про це Львівському порталу повідомив керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

 

«Це – особлива подія для нас. А враховуючи, що ми чоловічий колектив, то й поготів. Від заснування хору і по нинішній день з року в рік «Дударик» готує розмаїті концерти, які наповнені теплом, ентузіазмом і вдячністю, а насамперед красивою музикою. Цього року це будуть лише два твори. З усіх куточків Львова по одному голосу та відео наші співаки і оркестранти присилають їх, а спеціалісти з’єднають у красиве мереживо», – розповів Дмитро Кацал.

Він додав, що хорова школа із балетною школою у співпраці зробила «сольний» відео-твір. Там і спів, і пластика балету в синергії.

«Важливо,  що діти відібрали поезію, адаптували та аранжували це все самотужки. Знаю, мамам це дуже припаде до душі, бо ці роботи щирі і по-дитячому наївні, бо ми залишаємось дітьми для них назавжди. Обіймаємо Вас, і вітаємо з Днем мами», – сказав керівник «Дударика».

Ці твори з’являться у неділю на Facebook-сторінці та YouTube-каналі капели.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...