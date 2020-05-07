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У Львові інженер викрав радіоактивні матеріали

Ольга Денисяка

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Працівники Служби безпеки України затримали працівника стратегічного підприємства у Львові. Чоловік викрав обладнання з вмістом радіоактивних речовин. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ у Львівській області.

 

Інженер телекомунікаційних систем одного з держпідприємств Львова мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування.

Зловмисника зі спільником затримали у лісосмузі під час продажу обладнання.

«Правоохоронці вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП «Радон» виявили, що на місці радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додають, що продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей. Прилади повернули в місце безпечного зберігання.

Зараз тримають слідчі дії у межах кримінального провадження за незаконне поводження з радіоактивними матеріалами та привласнення чужого майна, зловживаючи службовим становищем.

Фото: СБУ

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