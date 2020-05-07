Прокуратура запідозрила у Львівській міськраді земельні порушення, які обійшлися у 9 млн грн

У Львові незаконно надали в оренду три земельні ділянки вартістю майже 9 мільйонів гривень. Відтак прокуратура подала до суду позов щодо ухвал Львівської міськради та договорів оренди на ділянки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про 852 кв м на вулиці Окружній у Львові, експертно-грошова оцінка яких становить понад 8,9 млн грн.

Ці три земельні ділянки надані у оренду без проведення земельних аукціонів та з іншими порушеннями законодавства.

Враховуючи це, прокурори подали до Франківського районного суду м.Львова позовну заяву. Відтак доводитимуть недійсність ухвал Львівської міської ради та договорів оренди. Також вимагатимуть повернути вказані території львівській громаді.