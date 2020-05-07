На Мазепи у Львові жорстокого побили 18-річного хлопця

Поліцейські затримали 27-річного чоловіка. який жорстокого побив молодого хлопця на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

1 травня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, доставленого вночі з переломами ребер, забійною раною голови та іншими тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особу пацієнта – ним виявився 18-річний житель міста Дубляни, який отримав тілесні ушкодження юнак отримав під час конфлікту з невідомим чоловіком, що стався вночі на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові.

Також поліцейські розшукали причетного до вчинення злочину. Ним виявився 27-річний львів’янин – слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на терміном від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.