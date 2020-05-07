ОСТАННІ НОВИНИ

На Мазепи у Львові жорстокого побили 18-річного хлопця

Вероніка Рой

|

Поліцейські затримали 27-річного чоловіка. який жорстокого побив молодого хлопця на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

1 травня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, доставленого вночі з переломами ребер, забійною раною голови та іншими тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особу пацієнта – ним виявився 18-річний житель міста Дубляни, який отримав тілесні ушкодження юнак отримав під час конфлікту з невідомим чоловіком, що стався вночі на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові.

Також поліцейські розшукали причетного до вчинення злочину. Ним виявився 27-річний львів’янин – слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на терміном від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...