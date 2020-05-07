Львівська філармонія у День матері запрошує насолодитися онлайн-концертом

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Львівська національна філармонія запрошує долучитися 10 травня до онлайн-концерту з нагоди цього свята. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Для усіх матерів на сцені філармонії о 18 годині виступлять такі зірки як Оксана Муха, Софія Соловій, Юрій Гадзецький, Наталія Кухар. У їх виконанні прозвучать улюблені тематичні пісні та оперні арії у супроводі фортепіано та гітари.

«10 травня, у неділю, буде чудове свято – День Матері! Водночас, розуміємо, що ніхто ніяких заходів у цей день не плануватиме. Але жодна епідемія не може відмінити слово «мама», яке є надзвичайно важливим для кожного. І уявіть собі, для усіх матерів в одному онлайн-концерті будуть співати такі зірки, як Софія Соловій, Оксана Муха, Юрій Гадзецький, Наталія Кухар! Мені здається, що це буде чудова подія, оскільки такий концерт навіть в живому виконанні, при публіці, неодмінно був би аншлаговим. Але у нових умовах, на мою думку, ця святкова подія теж буде не менш успішною!» – розповів генеральний директор філармонії Володимир Сивохіп.

Зокрема, відома українська співачка Оксана Муха під акомпанемент Олега Яреми (гітара) виконає справжні пісенні перлини: «Рідна мати моя», «Я піду в далекі гори», «Ніч яка місячна» та ін.

Пперна співачка Софія Соловій, яка успішно виступає у кращих оперних театрах Європи і світу, у супроводі Олени Маркевич (фортепіано) виконає віртуозну і надзвичайно ніжну арію Русалки з опери Дворжака, знамениті «Чорнобривці» та ліричну італійську пісню Ернесто де Куртіса на слова «Non ti scordar di me» («Не забувай мене»).

У виконанні талановитого подружжя оперних виконавців – Юрія Гадзецького та Наталії Кухар – у супроводі Аліни Шевченко (фортепіано) прозвучать популярні арії та дует з опер Корнгольда, Россіні, Генделя, а також всесвітньовідома «Ave Maria» Шуберта.

Відеотрансляція концерту відбудеться на офіційному YouTube-каналі та на Facebook-сторінці Львівської національної філармонії.

Детальну інформацію та програму концерту можна знайти за посиланням.