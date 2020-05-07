Як адаптувати до домашніх умов собаку з притулку: рекомендації ЛКП «Лев»

У ЛКП «Лев» підготували інструкцію для львів’ян про те, як правильно адаптувати до домашніх умов собаку з притулку чи волонтерської перетримки.

Як наголошується, перед тим, як взяти у свій дім чотирилапого, ви маєте усвідомлювати, що тварина потребувати приблизно 2–3 години вашого часу в день. Окрім цього, маєте бути готові до того, що належне харчування собаки та догляд за нею буде потребувати від однієї до двох тисяч гривень на місяць.

Варто пам’ятати: беручи собаку в сім’ю, ви не просто задовольняєте бажання своє чи когось з членів сім’ї, а несете відповідальність за чотирилапого.

Кінолог ЛКП «Лев» Володимир Вань рекомендує перед появою нового мешканця зібрати сімейні збори та заздалегідь обговорити модель ставлення до чотирилапого:

«Як і для людей, для тварин важливими є норми поведінки. Усі члени сім’ї мають дотримуватись однакових, заздалегідь погоджених правил. Це дає можливість собаці легко та спокійно адаптуватись у новому домі. До прикладу, якщо ваша донька дозволяє домашньому улюбленцеві перебування на ліжку, а ви забороняєте, то це не правильно. В такому випадку тварина не розуміє своїх господарів і не знає, як потрібно поводитись. Тому, межі та рамки поведінки вдома для всіх є обов’язковими».

Фахівці не рекомендують приділяти надмірної уваги чи постійно жаліти собаку, роблячи акцент на якихось страхах тварини. Наприклад, якщо собака боїться вулиці, то не можна її на прогулянках носити на руках і погладжувати – у такий спосіб, ви схвалюєте почуття страху і даєте зрозуміти, що це нормально. Якщо тварина в минулому зазнала травм чи насильства, потрібна виважена поведінка, без надлишку емоцій.

Також у ЛКП «Лев» наголошують, що не потрібно боятись брати дорослих собак з притулків чи з вулиці.

«У дорослих собак уже сформований темперамент, ми бачимо настільки він активний чи пасивний. Окрім того, дорослий собака вже не буде гризти ваші речі чи нищити майно. З ним набагато менше мороки, ніж з цуценям», – говорить Володимир Вань.

При виборі чотирилапого, не потрібно керуватись лише емоціями та першим враженням. Ваше рішення має бути обдуманим та виваженим, а домашній улюбленець – відповідати вашим рисам характеру та способу життя.

«Наприклад, якщо молода активна сім’я шукає чотирилапого, з яким можна буде ходити в гори, а обирають когось з більш спокійним та флегматичним темпераментом, то в далекі походи вони з ним не зайдуть. Чи навпаки, діти шукають домашнього улюбленця для бабусі та обирають лайку чи іншу активну породу, і вважають, що вони стануть кращими друзями. Така думка є хибною. Дуже важливо дізнатись про темперамент собаки заздалегідь», – додає фахівець.

Перед оформленням документів для адопції (процес усиновлення тварини) фахівці ЛКП «Лев» радять записатись, як волонтер та погуляти кілька разів з собакою. Також, познайомитись і поспілкуватись з працівниками, які детальніше розкажуть історію собаки, його тип характеру, темперамент. Водночас працівники, знайомляться з майбутнім господарем, його графіком, звичками, складом сім’ї та визначають чи можна цій людині брати ту чи іншу собаку, чи краще почекати.

Станом на зараз у ЛКП «Лев» перебуває 33 безпритульні собаки, які шукають своїх господарів.

Додамо, що ЛКП «Лев» регулярно публікує у соцмережах підбірки бездомних песиків, які чекають на «всиновлення». Із останньою можна ознайомитися тут.