Мила квіточка Діді та кнопочка Бася. 13 собак, які шукають люблячих господарів

13 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівки. Якщо вам сумно і самотньо на карантині, придивіться до цієї підбірки бездомних тваринок, «хвостате щастя» не дасть вам довго журитися. Не зволікайте, песики дуже хочуть знайти люблячих господарів.

ДЕЙЗІ

Дейзі, 2 роки. Місце відлову: вул. Донецька. Легка в спілкуванні, хороша дівчинка. Ймовірно, раніше проживала в сім’ї.

МЕЙБІ

Мейбі, 5 років. Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Трішки схвильована, але загалом дуже ручна, тиха, лагідна собачка.

СТЬЮІ

Стьюі, 1 рік. Місце відлову: вул. Луганська. Привітний і жвавий хлопчик. Прагне з кожним працівником завести дружбу.

БАСЯ

Бася, 1 рік. Місце відлову: вул. Стрийська. Добра, ввічлива, маленька кнопочка. Могла бути господарською.

ШУРІК

Шурік, 5 років. Місце відлову: вул. Левицького. Скромне, чуйне і виховане пташенятко. Вміє гуляти на повідку.

Жорік

Жорік, 7 років. Місце відлову: вул. Варшавська-Підголоско. Швидше за все, був домашнім. Має новоутворення сім’яника.

РУДІ

Руді, 2 роки. Місце відлову: вул. Темницьких. Був виснаженим та мав кусані рани. Дуже ніжний і комунікабельний хлопчик.

АЙК

Айк, 7 років. Потрапив до нас після ДТП, має перелом тазу. Чудово себе поводить, довіряє лікарям і любить увагу.

ДІДІ

Діді, 2 роки. Місце відлову: вул. Пасічна. Мала ошийник та поголену під катетер лапку. Спокійна, мила квіточка.

ДЖИН

Джин, 1 роки. Місце відлову: вул. Донецька. Хороший, товстенький вовчик. Допускаємо, що жив в сім’ї, за якою сумує.

ЧАКІ

Чакі, 1 рік. Місце відлову: вул. Промислова. Веселий, шустрий хлопець. Блукав вулицею, слідуючи за собакою з господарем.

РОДЖЕР

Роджер, 2 роки. Місце відлову: вул. Роксоляни. Смішний, емоційний хлопчик. До всіх простягає лапку і проситься на ручки.

ДАНІЕЛЬ

Даніель, 3 роки. Місце відлову: вул. Донецька. Позитивний, тихий, вгодований хлопчина. Дуже журиться, що з ним буде далі.