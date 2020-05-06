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Засудили уродженця Росії, який до смерті побив львів’янина

Ольга Денисяка

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Дев’ять років за ґратами проведе уродженець Росії, який напідпитку до смерті побив львів’янина. Інцидент трапився у травні минулого року на вулиці Мечнікова у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що під час сварки обвинувачений декілька разів вдарив 43-річного львів’янина в обличчя та тулуб, а коли той упав – добив цеглиною.Внаслідок отриманих травм потерпілий незадовго помер.

Інцидент стався у ніч з 29 на 30 травня 2019 року поблизу недобудованого приміщення на вул. Мечнікова.

Так, Личаківський районний суду м.Львова визнав 42-річного чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

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