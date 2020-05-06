У Дублянах хулігани побили водія та пасажира авто

Троє чоловіків вдерлись до припаркованого авто та побили водія і пасажира. Інцидент трапився 19 квітня у місті Дубляни Жовківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 19 квітня близько 14:00 год. троє молодиків вдерлися до припаркованого неподалік автомобіля та без будь-якої причини побили водія та пасажира, які перебували на передніх сидіннях.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду Жовківського суду. Дії місцевих мешканців кваліфікували, як порушення громадського порядку. За це їм загрожує до чотирьох років неволі.