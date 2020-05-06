Наталія Тімко: «Якщо влітку у нас буде один хворий на 100 тисяч населення, то можливо можна їхати відпочивати в межах країни»

Головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко про можливість подорожей в умовах коронавірусу та про заходити безпеки під час них:

«Щодо можливостей подорожей, то все залежатиме від того, який буде рівень захворюваності. Якщо у липні-серпні ми скажемо, що усе добре, у нас один хворий на 100 тисяч населення, то можливо і можна поїхати відпочити в межах країни. Поки що ми говоримо про те, чим менше людей зустрінемо, тим більший шанс у нас є залишитися здоровими. Нові випадки коронавірусної інфекції фіксуються, як правило, у людей, які контактували з тими, хто захворів. Тобто є небезпека, що людина, яка виділяє вірус, клінічно виглядає здоровою, почуває себе здоровою і може ходити серед нас. Тому, якщо люди будуть контактувати між собою на близькій відстані, не одягатимуть маски та респіратори, то збільшуватиметься небезпека розповсюдження вірус.

Коли стартуватиме туристичний сезон підприємцям слід на всі 100% стежити за станом здоров’я персоналу, а також турбуватися про безпеку відвідувачів. Зокрема, в жодному разі не допускати до роботи осіб з ознаками кашлю, нежиттю, закладеністю носа. Якщо ми говоримо про туристичний сезон, то в жодних подіях не повинні приймати участь люди з ознаками захворювання. Маска та респіратор мусить залишатися в силі, слід пам’ятати і про часту антисептичну обробку рук, дотримання правил кашльового етикету, провітрювання приміщення, вологе прибирання 2-3 рази на день та дистанція між людьми не менше одного метра».