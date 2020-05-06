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На Джерельній «Шевроле» врізався у житловий будинок

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 6 травня, на вул. Джерельній, що в центрі Львова, виникла аварія, у якій постраждав 26-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці ДТП сталася орієнтовно о 06:30 год. ранку. Водій автомобіля «Шевроле», 26-річний львів’янин, не впорався з керуванням і врізався у житловий будинок на вул. Джерельній, 6.

Внаслідок зіткнення чоловік отримав травми різного ступеня важкості, його госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція, Варта 1

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