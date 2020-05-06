Мешканців Львівщини попереджають про грози та пориви вітру

У середу, 6 травня, на Львівщині синоптики прогнозують грози та сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, на території області 6 травня вдень – пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Місцями можливі значні опади – дощ та грози. Температура повітря вдень становитиме +9 +11 градусів.

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Мешканців Львівщини просять проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці. При ускладненні погодних умов намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. У разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».