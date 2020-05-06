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Львівська філармонія запрошує на онлайн-концерт до Дня матері

Ольга Денисяка

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З нагоди Дня Матері Львівська філармонія організовує онлайн-концерт. Подія відбудеться у неділю, 10 травня, о 18:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

 

У другу неділю травня в Україні традиційно відзначають День матері. 10 травня на сцені філармонії виступатимуть Оксана Муха, Софія Соловій, Юрій Гадзецький, Наталія Кухар. У їх виконанні прозвучать улюблені тематичні пісні та оперні арії у супроводі фортепіано та гітари.

Відома українська співачка Оксана Муха під акомпанемент Олега Яреми (гітара) виконає пісні: «Рідна мати моя», «Я піду в далекі гори», «Ніч яка місячна» та ін.

Оперна співачка Софія Соловій у супроводі Олени Маркевич (фортепіано) виконає арію Русалки з опери Дворжака, знамениті «Чорнобривці» та ліричну італійську пісню Ернесто де Куртіса на слова «Nontiscordar di me» («Не забувай мене»).

У виконанні подружжя оперних виконавців – Юрія Гадзецького та Наталії Кухар – у супроводі Аліни Шевченко (фортепіано) прозвучать популярні арії та дует з опер Корнгольда, Россіні, Генделя, а також всесвітньовідома «AveMaria»Шуберта.

«10 травня, у неділю, буде чудове свято – День Матері! Водночас, розуміємо, що ніхто ніяких заходів у цей день не плануватиме. Але жодна епідемія не може відмінити слово «мама», яке є надзвичайно важливим для кожного. Мені здається, що це буде чудова подія, оскільки такий концерт навіть в живому виконанні, при публіці, неодмінно був би аншлаговим. Але у нових умовах, на мою думку, ця святкова подія теж буде не менш успішною!» – розповів генеральний директор філармонії Володимир Сивохіп.

Відеотрансляціяконцерту відбудеться на офіційному YouTube-каналі та на Facebook-сторінці Львівської національної філармонії.

Детальну інформацію та програму концерту можна знайти за посиланням.

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