Конкурс проєктів співробітництва тергромад Львівщини: оголошено переможців

На Львівщині затвердили перелік переможців конкурсу проєктів співробітництва територіальних громад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Власне, 5 травня в онлайн-режимі відбулося засідання конкурсної ради з реалізації Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019 – 2020 роки, де і затвердили 16 переможців із 37 учасників.

Загальний бюджет проєктів-переможців становить 31,5 млн грн, співфінансування з обласного бюджету – 9,98 млн грн.

Варто зауважити, що 10 переможців – це галузь охорони здоров’я, 2 – галузь безпеки і 4 – інші.

«Міжмуніципальне співробітництво, концентрація фінансових ресурсів, розвиткові проєкти та об’єднання громад задля розвитку регіону – наші пріоритетні напрямки діяльності. Важливі, а іноді нагальні, проблеми у сфері медицини, житлово-комунального господарства та безпеки можна вирішити лише об’єднавши зусилля влади, ініціативних людей на місцях та залучених коштів. Конкурс підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області є новим, але дуже необхідним. Незважаючи на непростий рік в державі, сподіваюся усе задумане вдасться втілити в життя цього року», – зазначив співголова Конкурсної ради, перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.

Додамо, що Конкурс проводиться Асоціацією місцевих рад «Ради Львівщини».