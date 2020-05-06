«Добрий сусід» шукає волонтерів для благодійної програми сім`ям з дітьми

Багодійна програма Львівської освітньої органіції «Добрий сусід», що допомагає сім`ям з дітьми, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, обрала чотирьох переможців для вручення гранту і поширення дії соціальної програми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Переможцями гранту стали – БФ «Карітас» — Броди, ГО «РІЙ», БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ», ГО «Наша Молодь»(Сокаль).

Метою програми є допомога сім’ям, що опинилися у скруті. За кожною родиною закріплять «доброго сусіда» – волонтера, що матиме інформаційну підтримку: навчання, консультації та супервізійний супровід.

Підопічними стануть поодинокі батьки, дідусі та бабусі, які самостійно виховують онуків; багатодітні сім’ї; випускники інтернатів та дитячих будинків; сім’ї, де є загроза вилучення дитини в інституційні заклади опіки; сім’ї, куди повертаються діти з дитячих будинків та інтернатів.

Кожна з організацій діятиме у своєму регіоні щоб допогти родинам з віддалених сіл і містечок.

Додамо, що програма «Добрий сусід» діє вже 3 роки, а кожен з обраних переможців має досвід у благодійницькій діяльності.

Ставши «добрим сусідом» ви зможете допомогти сім’ям у буденних турботах – навчити готувати найпростіші страви, запитати чи є з чого приготувати вечерю, допомогти дитині зібрати необхідне до школи, чи надати будь-яку іншу допомогу.

Анкета «доброго сусіда» тут: Docs/forms