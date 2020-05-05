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Вибух газу у квартирі на Сихові: життю постраждалого чоловіка нічого не загрожує

Соломія Головіна

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Життю чоловіка, якого госпіталізували після вибуху в будинку на вул. Скрипника, 31а, нічого не загрожує. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначається, що у вівторок, 5 травня, фахівці продовжать обстеження будинку на вул. Скрипника, 31а, де вчора ввечері за попередніми даними стався вибув газу. Будинок обслуговує ОСББ, відтак мерія обіцяє надати допомогу з ліквідації наслідків ситуації.

Як поінформувала голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк, чоловік з квартири, де трапився вибух, перебуває в лікарні, загроз його життю нема.

«Вночі орієнтовно о 01.30 год відновлено електропостачання у будинок на вул. Скрипника, 31, а також у 2-ий під’їзд будинку на вул. Скрипника, 31а. Наразі весь будинок № 31 без газопостачання, а також 1-ий під`їзд будинку № 31а на вул. Скрипника – без електропостачання. Через гасіння пожежі, в будинку багато води. Зранку на місці вже працюють фахівці, спільно з головою ОСББ обстежують усі приміщення. Опісля детального обстеження буде прийматись рішення про відновлення послуг.Мешканці будинку вчора не відселялись, лише деякі мешканці з 1-го під`їзду переїхали до родичів», – сказала Галина Гладяк.

За попередніми даними, у квартирі на 8-му поверсі вибухнув газ. Зараз проводиться обстеження усіх збитків, завданих через цей вибух.

Фото: Варта 1

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