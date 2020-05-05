Влітку у Львові відремонтують вулицю Орлика

З середини липня у Львові розпочнуть ремонт вулиці Пилипа Орлика. За півтора місця планують постелити асфальт, замінити усі бордюри, облаштувати паркомісця та відремонтувати освітлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що ремонт вулиці Пилипа Орлика розпочнуть з середини липня, а завершать – у кінці серпня. На вулиці облаштують щебеневу основу та постелять два шари асфальту. Також замінять усі бордюри, облаштують паркомісця та відремонтують освітлення.

«На вулиці Пилипа Орлика розміщені дитяча лікарня, морг, поруч лікарня швидкої медичної допомоги. А це стратегічні об’єкти, до яких постійно приїжджають швидкі, автобуси, чи пацієнти власним транспортом. Тому для нас важливо цю вулицю якісно відремонтувати. Роботи плануємо розпочати з середини липня, а завершити ремонт – кінець серпня – початок вересня», – зазначила Ірина Маруняк

Також вона додала, що дорогу планують зробити двостічною, щоб вода стікала у два боки і не було застою води під час опадів. Це важливо для якісної експлуатації дороги, адже від застою води можуть утворюватися ями.

«Плануємо також замінити усі бордюри та облаштувати 33 паркомісця. На паркомісцях постелимо плитку ФЕМ червоного кольору. Ще плануємо відремонтувати освітлення, і провести перевірку стану дощової каналізаційної мережі, щоб дощова каналізація якісно функціонувала», – розповіла Ірина Маруняк.

Фото: ЛМР