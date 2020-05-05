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У Міносвіти розробили нові стандарти для вчителів

Ольга Денисяка

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У Міністерстві освіти і науки розробили проєкт нового професійного стандарту вчителя початкових класів та вчителів закладів загальної середньої освіти. Про це Львівському порталу повідомили у Міносвіти.

 

Міністерство освіти і науки розробило проєкт професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» та «Вчитель закладу загальної середньої освіти», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що документ опубліковано для громадського обговорення сьогодні, 5 травня 2020 року.

«Проєкт нового стандарту включає вимоги для вчителів початкової школи та вчителів-предметників, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти і створений на основі компетентнісного підходу. У його створенні брали участь вчителі та керівники шкіл, науково-педагогічні працівники, науковці, громадські організації та міжнародні експерти. Наразі Професійний стандарт – на громадському обговоренні, і ми запрошуємо освітян долучитись до роботи над документом», – сказала т. в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Зазначається, що в документі описані основні трудові функції та умови праці вчителів, встановлені єдині вимоги до їхніх загальних та фахових компетентностей відповідно до кваліфікаційної категорії, а також умови допуску до роботи.

«Опис професійних компетентностей відповідно до кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінювання, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя та готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації», –  повідомили у  міністерстві.

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