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Онлайн концерти Органного залу: програма на 8–10 травня

Андрій Котенський

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Будинок органної і камерної музики у Львові запрошує на онлайн-концерт симфонічної музики Людкевича, органний концерт Станіслава Калініна та лекцію «Галицькі композитори» від Лілії Шевчук-Назар. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

8 травня о 20:15 відбудеться концерт «Симфонічна музика Людкевича».

Це особливий запис. Великий концерт до 115-річчя Станіслава Людкевича у Львівській філармонії ми взяли з архіву львівського телебачення.

У виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії звучить останній великий твір Людкевича – «Подвиг», хоча сам композитор дав йому назву «Танець мертвих». Твір у дусі великого романтизму написаний на два твори Тараса Шевченка «За байраком байрак» та «Розрита могила».

І саме на цьому концерті 1994-го відома піаністка Оксана Рапіта вперше як солістка виконала Фортепіанний концерт фа дієз мінор Людкевича. Цей твір на момент його написання був першим у своєму жанрі в Україні.

С.Людкевич – Фортепіанний концерт фа дієз мінор

С.Людкевич – Симфонічна поема «Подвиг» (“Танець кістяків”)

Оксана Рапіта – фортепіано

Диригент – Роман Филипчук

Симфонічний оркестр львівської філармонії 1994 рік

Концерт буде доступним за цим посиланням: Collegium Management

9 травня о 20:15 «Органний концерт Станіслава Калініна»

Коли сонце вкладається спати, потужні труби органа завойовують цей світ. Не існує більше нічого – лише музика, що проникає у кожну клітину твого тіла.

Дивись нічний концерт харківського органіста Станіслава Калініна та всотуй красу.

Станіслав Калінін – орган

Й.С. Бах – Прелюдія і фуга до мінор, BWV 546

Й.С. Бах – Largo зі Сонати №5, BWV 529

Д. Букстегуде – Прелюдія, фуга і чакона До мажор, BuxWV 137

Й.Л. Кребс – Тріо до мінор

Й.Л. Кребс – Тріо Мі Бемоль мажор

Й.Л. Кребс –Fantasia a giusto Italiano

Ф. Ліст – Прелюдія і фуга на тему В-А-С-Н (перша редакція)

Й. Райнбергер – Cantilena з Сонати №11, ор.148

Л. Лефебюр-Велі – Sortie Сі бемоль мажор

Л. Боельман – З Другої органної Сюїти, ор.27: Allegretto con moto; Фінал-Марш

В. Назаров – Токата з “Білої симфонії”

Концерт відбувся 29 березня 2018 року у рамках ІІІ Міжнародний фестиваль камерної та органної музики у Львові.

Концерт буде доступним за цим посиланням: Collegium Management

10 травня о 20:15 перша частина лекції «Галицькі композитори» від Лілії Шевчук-Назар.

Лекція буде доступною за посиланням: Collegium Management

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