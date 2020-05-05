На території середньовічної пам'ятки «виросла» фігура Богородиці: відкрито кримінал

На Львівщині відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятки археології національного значення «Стільське городище», що розташована у Миколаївському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, днями у соцмережах виклали фото із будівельними роботами на території пам’ятки: тут встановили фігуру Богородиці.

«Яка Ваша думка, чи нормально, що на території пам’ятки археології, на найпомітнішому місці, посеред краєвиду, за якихось надцять метрів від печер забабахали постамент з бруківки і капличку, як капітальну споруду?!», – обурився у Facebook активіст Володимир Беньо.

«У селі Дуброва впритул до «Стільського городища» майже 2 тижні ведуть будівельні роботи – проводять масштабні насипи ґрунту та встановлюють фігуру Матінки Божої… Ми не проти нових сакральних об’єктів, проте такі об’єкти не повинні знищувати історичну спадщину України», – зазначається на Facebook-сторінці ГО «Львівське опілля».

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Як наголосили у прокуратурі області, у вівторок, 5 травня, за фактом пошкодження автентичного вигляду шахт історико-культурного заповідника «Стільське городище», яке розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району, відкрили кримінальне провадження.

Розслідування розпочато за ч.3 ст.298 КК України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини щодо пам’яток національного значення). Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Довідка

«Стільке Городище» – пам’ятка археології національного значення. Вказане місце засноване у VII столітті та до 993 року було столицею Білої Хорватії, опісля — входило до Руської держави, а відтак має історичне значення.

У 2015 році «Стільке Городище» стало історико-культурним заповідником.

Фото: Володимир Беньо, Юрій Романович