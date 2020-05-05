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Двох дітей у Львові госпіталізували через отруєння чадним газом

Соломія Головіна

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У Львові в квартирі на вул. Кульпарківській чадним газом отруїлися двоє дітей: 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Інцидент трапився 4 травня о 22:30 год. Чадним газом отруїлися дівчинка 2010 року народження (18% карбоксигемоглобіну), та хлопчик 2012 року народження (11% карбоксигемоглобіну).

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості доправлено в міську дитячу клінічну лікарню.

Обставини події встановлюють.

Додамо, що від початку року у Львові трапилось 34 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 78 осіб, з них 24 – діти. Від отруєння чадним газом 3 осіб загинули. Усі випадки трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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