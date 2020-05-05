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ДТП на Сокальщині забрала життя двох людей

Соломія Головіна

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Поблизу с. Тудорковичі Сокальського району водійка «Рено Кенго» не впоралася з керуванням, злетіла у кювет і врізалася у дерево. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Зазначається, що аварія сталася 4 травня близько 21:43 год. на автодорозі Р-15 зі сполученням Червоноград – Нововолинськ.

Жінка, яка була за кермом автомобіля, не впоралася з керуванням: з’їхала в кювет та втаранилася у дерево. Аварія забрала життя 39-річної водійки та 41-річного пасажира авто, мешканців Волині. Від отриманих травм вони загинули на місці ДТП.

Обставини події встановлюються.

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