ОСТАННІ НОВИНИ

Доба на Донбасі: 12 обстрілів, один поранений український воїн

Соломія Головіна

|

На Донбасі минулої доби, 4 травня, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Зазначається, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму «тиші», – наголошують у штабі ООС.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...