Доба на Донбасі: 12 обстрілів, один поранений український воїн

На Донбасі минулої доби, 4 травня, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Зазначається, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму «тиші», – наголошують у штабі ООС.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.