Відтепер львів’яни можуть платити за воду і подавати показники лічильника через мобільний додаток

ЛМКП «Львівводоканал» розробив мобільний додаток, за допомогою якого львів’яни можуть оплачувати послуги відразу за кількома адресами, а також подавати показники лічильника в режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Мобільний додаток «Львівводоканал» уже доступний для безкоштовного завантаження на сервісах: Google Play‎ – за цим посиланням, на App Store – тут.

З його допомогою львів’яни зможуть:

Сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення, не виходячи з дому в будь-який час доби через мобільний пристрій.

Переглядати та оплачувати рахунки за декількома адресами.

Передавати показники лічильників.

«Після запровадження онлайн сервісів у Viber та Telegram близько 7000 користувачів зареєструвалися упродовж тижня. Це дуже гарний результат. Сподіваємося, що із запровадженням мобільного додатку збільшиться кількість споживачів, які відмовляться від традиційного додзвону до операторів кол-центру та скористаються дистанційними способами передачі даних. „Львівводоканал“ прагне, щоб усі наші споживачі були здоровими та залишалися вдома, особливо люди, що перебувають у групах ризику. Якщо ви давно хотіли навчити вашу бабусю чи дідуся оплачувати комуналку онлайн, то зараз найкращий для цього час», – розповів директор підприємства Дмитро Ванькович.

Зазначимо, що подати показники лічильників води можна з 10 числа по передостанній робочий день кожного місяця. Потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання. Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, а покази лічильника гарячої води – для формування платежів за відведення гарячої води. Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води.

Онлайн сервіси для оплати послуг «Львівводоканалу»: