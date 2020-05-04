Уряд дозволив планові операції та госпіталізації

З 5 травня в Україні дозволять проводити планові операції та планові госпіталізації, які були заборонені під час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 5 травня в Україні буде дозволено проведення планових операцій та планових госпіталізацій, які були заборонені під час карантину. Відповідні зміни будуть внесені до постанови про карантин.

«На час карантину в нашій країні були скасовані планові операції, в тому числі, госпіталізація пацієнтів. Зараз у нас уже є необхідність проведення планових операцій. Це будуть операції за життєвими показниками, які знизять ризик загрози життю пацієнтів», – наголосив Максим Степанов.

За його словами, щоб унеможливити випадки зараження медичних працівників під час планових операцій, всім пацієнтам робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.

Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на 4 травня коронавірус вже виявили у 12 331 людини, з них 303 померли, а 1 619 – одужали. За добу виявили 418 нових випадків інфікування.