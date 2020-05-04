У Львові поліцейські зловили закладчика наркотиків

У неділю, 3 травня, у Стрийському парку затримали 19-річного закладчика наркотиків. У хлопця знайшли 19 згортків з психотропними речовинами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 16:20 год. у Стрийському парку патрульні помітили хлопця, який підозріло поводився та, побачивши правоохоронців, намагався втекти.

Поліцейські встановили особу перехожого – ним виявився 19-річний мешканець Львівщини. У нього вилучили 19 згортків з речовиною, схожою на психотропний засіб.

Згодом у парку правоохоронці знайшли 16 закладок та ще 110 фасованих пакетиків з речовиною, схожою на психотропний засіб. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років.