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На першотравневі вихідні у Львові спіймали 21 нетверезого водія

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 1-3 травня, правоохоронці затримали на території Львівщини 28 водіїв, що керували автомобілем у нетверезому стані. 21 із них спіймали у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Під час подовжених першотравневих вихідних патрульні виявили 29 нетверезих водіїв: 22 осіб перебували з ознаками алкогольного сп’яніння, ще 7 осіб – наркотичного.

Найбільше порушників затримали саме у Львові – 21 п’яного водія, ще 8 – на території області. Левову частку порушень правоохоронці зафіксували в ніч з п’ятниці на суботу, 2 травня.

На усіх горе-водіїв патрульні склали протоколи за ст.130 (керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП.

«Вкотре наголошуємо, що, керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху. Керуйте відповідально та не порушуйте!», – наголошують у патрульній поліції Львівщини.

Зазначимо, ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) передбачає покарання у вигляді штрафу розміром 10 200 гривень і позбавлення прав на один рік. Якщо водій вдруге за рік попався на керуванні автівкою напідпитку, його чекає 20 400 гривень штрафу і позбавлення прав на три роки.

Ч.3 ст.130 КУпАП (адміністративне стягнення за керування в нетверезому стані двічі протягом року) – 40 800 гривень штрафу та позбавлення водійських прав на 10 років.

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