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На Львівщині судитимуть чиновницю, яка незаконно перереєструвала право власності на нерухомість

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої державної реєстраторки Львівської обласної філії комунального підприємства, яку обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, 29-річна львів’янка працювала державним реєстратором Львівської обласної філії комунального підприємства. Влітку 2018 року вона, скориставшись службовим становищем, вчинила правопорушення в інтересах третьої особи, яка хотіла перешкодити виконанню рішення суду та вберегти своє майно від реалізації держвиконавцем.

Посадовиця внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про перехід права власності на комплекс нежитлових будівель вартістю понад 3 млн грн до підприємства, яке створила згадана третя особа.

Ексчиновниці інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364) КК України.

За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду, він і обиратиме покарання фігурантці.

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