Карпати в травні засипало снігом

У понеділок, 4 травня, на території українських Карпат випав сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Вранці температура повітря у Карпатах опустилася до 2 градусів морозу.

«Станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає дрібний сніг. Хуртовина», – йдеться у повідомленні.

За даними Sinoptik, у середу, 6 травня, у Львові температура опуститься до 3-х градусів тепла, а в день прогріється лише до 8-ми тепла. Суттєвого розпогодження на Львівщині варто очікувати із четверга.