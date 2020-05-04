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Карпати в травні засипало снігом

Андрій Котенський

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У понеділок, 4 травня, на території українських Карпат випав сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Вранці температура повітря у Карпатах опустилася до 2 градусів морозу.

«Станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає дрібний сніг. Хуртовина», – йдеться у повідомленні.

За даними Sinoptik, у середу, 6 травня, у Львові температура опуститься до 3-х градусів тепла, а в день прогріється лише до 8-ми тепла. Суттєвого розпогодження на Львівщині варто очікувати із четверга.

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